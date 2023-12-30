«Объем существенный»: в МИД рассказали об ответе на конфискацию активов
МИД заявил о симметричном ответе в случае конфискации Западом активов РФ
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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Россия готова к любому развитию событий.
Россия симметрично ответит Западу, если он конфискует ее замороженные активы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.
«Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал он.
Биричевской добавил, что Россия готова к любому развитию ситуации с ее активами. Западных контрагентов могла бы заинтересовать схема взаимного обмена, предложенная Москвой, но «для танго нужны двое». В условиях русофобской кампании США и их союзников, а также на фоне новых односторонних санкций невозможно угадать реакцию лидеров зарубежных стран.
«Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», — добавил Биричевский.
Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.
При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.
Также 20 декабря издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль предупредил об ответных мерах на конфискацию активов.