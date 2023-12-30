Российские военные уничтожили украинский катер в Черном море

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Цель двигалась по направлению к Крымскому полуострову.

В северо-западной части акватории Черного моря российскими военными был ликвидирован украинский безэкипажный катер. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Объект был замечен сегодня около десяти часов утра. Катер Военно-морских сил Украины следовал в направлении Крымского полуострова.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — написали в ведомстве.

Не так давно Министерство обороны РФ отмечало, что корабли российского флота непрерывно патрулируют в акватории Крымского полуострова, осуществляя поиск и уничтожение безэкипажных катеров вражеских сил. Они взаимодействуют с самолетами и вертолетами Морской авиации, а также решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника.