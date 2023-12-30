Новый вид бабочки, найденный в Лаосе, назвали в честь российского ученого

Новому виду бабочки, открытой в Лаосе, дали имя энтомолога из России Устюжанина

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lang

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Как выглядит эксклюзивное насекомое?

Ученые из России открыли новый вид бабочки. Об этом пишет ТАСС. Как сообщил изданию младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Виталий Спицын, бабочку, найденную в горах на юге Лаоса, нарекли в честь российского энтомолога Петра Устюжанина — коконопряд Устюжанина.

«Мы описали новый вид бабочки из Лаоса. Этот вид обитает в южной и центральной части Аннамских гор в Лаосе и Вьетнаме, предположительно, должен быть еще и в Камбодже. Свою находку мы назвали в честь Петра Яковлевича Устюжанина, это российский энтомолог, специалист мирового уровня по пальцекрылкам и веерокрылкам», — поделился специалист.

Отмечается, что это очень большая бабочка с размахом крыльев порядка пяти сантиметров, травянисто-зеленого цвета, задние крылья у нее желтоватые, внутренний край их затенен. Также на крылышках большое количество маленьких коричневых пятнышек и тонких полос.

Внешне она сильно напоминает коконопряд Елизаветы, этот вид был установлен в 1977-м на индонезийском острове.

По словам Спицына, уникальную бабочку обнаружили на плато Болавен на высоте около одной тысячи метров. Коконопряд Устюжанина относится к ночным видам. Больше об этом виде пока ничего не известно.

«Ученых гораздо меньше, чем этих бабочек, на всех не хватает», — объянил представитель науки, добавив, что всего на сегодняшний день найден всего один экземпляр данного насекомого.

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