Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2024 годом глав зарубежных государств и правительств. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер адресовал поздравления лидера стран Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Молдавии и Украины, а также руководителям Абхазии и Южной Осетии. Президент России отметил прочность дружеских добрососедских отношений между нашими странами, которые в уходящем году подтвердили свою прочность и продолжили развитие сотрудничества в самых разных областях.

Также президент России поздравил руководителей КНДР, Индии, Вьетнама, Венесуэлы, Кубы, Сирии, Турции и ЮАР. Из своих европейских коллег Путин адресовал поздравления премьер-министру Венгрии Орбану и главе Сербии Вучичу.

Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Папу Римского Франциска, российский лидер отметил приверженность Его Святейшество к принципам гуманизма и справедливости, а также выразил надежду, что его деятельность и впредь будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина.