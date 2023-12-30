Василий Ливанов объяснил, почему сбежавшие из России артисты не могут найти работу

Василий Ливанов: если есть талант, русский может состояться в любой стране

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Беглые актеры начали жаловаться, что не могут найти работу за границей.

Сбежавшие из России актеры не могут найти работу в зарубежном кино, однако это — исключительно их вина. Так считает народный артист РСФСР Василий Ливанов. Своим мнением легендарный актер поделился с изданием aif.ru.

Василий Ливанов знаменит, в первую очередь, благодаря экранному образу Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятые режиссером Игорем Масленниковым. И именно за эту роль в 2006-м его наградила ныне покойная королева Великобритании Елизавета II: знаки ордена Британской империи вручал актеру английский посол Энтони Брентон. Поэтому Ливанов убежден: российский артист может состояться где угодно, в том числе, и за границей. А, коль этого не произошло, то винить нужно только себя.

«Русский может состояться в любой стране. Наши актеры, работавшие за границей, там смогли реализоваться. Но вообще это сложная тема. Если таланта нет, то, конечно, невозможно состояться за границей. Эти не смогли? Значит, таланта им не хватает!» — говорит Василий Ливанов.

Кстати, еще одна зарубежная награда 88-летнего артиста — это государственную премию Германской демократической республики, которую он получил за роль советского офицера в картине режиссера из ГДР «Мне было девятнадцать». Фильм включен в 100 важнейших лент немецкого кино.

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