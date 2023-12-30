В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Данное решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что данное решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. При этом запрет не распространяется на поставки риса и крупы в страны Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Вместе с тем эту продукцию можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, кабмин установил тарифные квоты на беспошлинный вывоз из новых регионов РФ зерновых культур, подсолнечного масла и шрота. Действовать они будут до 31 декабря 2024 года. Так, квота на экспорт зерновых культур составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла — 106,5 тысяч тонн, подсолнечного шрота — 140,9 тысяч тонн. Данное решение позволит поддержать производителей из новых регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая.