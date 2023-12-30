Как Золушка: в Москве иномарка протаранила 15 авто и скрылась, оставив госномера

Водитель Mitsubishi въехал в Москве в 15 авто и скрылся с места, оставив номера

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Случилось ДТП во дворе жилого дома.

На востоке Москвы водитель белой Mitsubishi устроил массовое ДТП с 15 припаркованными автомобилями. 5-tv.ru публикует видео с последствиями.

Все произошло ночью на 30 декабря во дворе одного из жилых домов в Новогиреево. Водитель целенаправленно таранил стоящие на его пути машины, сдавая назад и вперед. Происходящее во дворе разбудило жильцов дома, кто-то из очевидцев даже снял видео. По словам владельца одной из пострадавших машин, за рулем Mitsubishi был сосед.

Причем после того, как водитель иномарки устроил погром во дворе, он скрылся с места. Однако оставил госномера машины, которые, судя по всему, отвалились, когда неадекват таранил авто. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства и ищут неадекватного водителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крупное ДТП накануне попал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. В результате аварии чиновник сломал ключицу и получил закрытую черепно-мозговую травму.