Юлия Чичерина подарила российским бойцам концерт перед Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артистка с 2014 года поддерживает боевой дух российской армии.

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина выступила перед бойцами Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Концерт прошел на краснолиманском направлении. Кадрами мероприятия с активным участием певицы поделились в Минобороны РФ.

Специально для Чичериной бойцы ВС РФ соорудили импровизированную сцену, на которую певица поднялась в гражданском. Преданных слушателей певица порадовала уже полюбившимися и новыми хитами. Присутствовавшие на мероприятии солдаты снимали артистку на телефоны на память, а позже подошли сделать совместные снимки, чтобы увековечить впечатления от встречи. Гвоздем вечера стала песня «Мой рок-н-ролл», которая и сделала Чичерину известной на всю Россию.

«На носу — Новый год, и вот мы тут ездим по лесам, песни поем. Обещали снега по колено, говорят, был, но мы не застали. Ездим спокойно, песни поем. Радуемся, и нам все рады», — рассказала Чичерина.

В конце артистку, скрипача, аранжировщика, а также бэк-вокалисток осыпали аплодисментами.

Стоит отметить, что Юлия Чичерина одна из первых выступила с поддержкой российских солдат после начала украинского конфликта на Донбассе еще в 2014 году. С тех пор артистка не изменяет себе и регулярно приезжает к поклонникам в военной форме с концертами.

Ранее 5-tv.ru писал о предыдущем выступлении Юлии Чичериной перед бойцами ВС РФ в июле.