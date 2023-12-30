Эту ошибку допускает каждый второй: таролог объяснила, что может навредить энергетике

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Telegram / МАРИАННА АБРАВИТОВА / Marianna_Abravitova; 5-tv.ru

Специалист оккультных наук предупредила о важном нюансе, который собеседники постоянно упускают из виду.

Родители с детства воспитывали каждого из нас, что нужно быть откровенным, честным и правильным. С возрастом жизнь учит человека лукавить, недоговаривать, а порой и откровенно врать. Те немногие, кто продолжают быть «открытой книгой», рискуют получить нож в спину.

Желание найти родную душу нередко вынуждает нас идти на компромисс с собственной совестью и доверять чужакам сокровенное. Одна неосторожная фраза способна навредить энергетике человека, предупреждает в беседе с 5-tv.ru таролог и всевидящая Марианна Абравитова. По ее словам, во многом последствия зависят от того, кому именно вы доверили свой секрет и насколько собеседник способен желать вам зла.

По ее словам, не стоит совершать необдуманных поступков и раскрывать всех секретов людям, если вы не уверены в их надежности. Идеально, если человек будет окружать себя исключительно компромиссными единомышленниками, чьи идеи и убеждения будут полностью совпадать с вашими.

«Здесь все зависит от окружения, смотря с кем вы делитесь. Если вы человек со слабой энергетической структурой и где-то рассказываете про свои планы, где люди завидуют вам не добра, а зла, то вероятность очень высокая. Если же вы живете в любящей, принимающей вас среде, то поведение, при котором вы делитесь планами, будет только подкрепляться и поддерживаться, ваши планы быстрее реализуются. Все зависит от того, с кем вы делитесь: этот момент очень тонкий. Человек сам должен для себя решать, можно ли это делать или нет», — предостерегла она.

Нередко подпортить энергетику человеку могут и неудачные вещи. Эксперты в области нематериального советуют как можно быстрее избавляться от черной одежды, рванья и вещей не по размеру.

Ранее 5-tv.ru писал, как определить человека с сильной энергетикой.