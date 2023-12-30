СК РФ: подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Следственными органами возбуждено уголовное дело. За что 25-летний мужчина убил пенсионера?

Подозреваемый в убийстве отца церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды полностью признал свою вину и рассказал, как это случилось. По словам 25-летнего мужчины, он напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Следственный Комитет РФ публикует кадры допроса подозреваемого.

«Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался мужчина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в Ленинском городском округе Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности этого убийства. Тело отца церковного деятеля Легойды нашли в Подмосковье с колото-резанами ранами.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.