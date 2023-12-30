«Хочется тишины и покоя»: почему комик Морозов встретит Новый год в одиночестве

Фото, видео: Instagram* / morozov_artist; 5-tv.ru

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У юмориста, как и любого другого человека, свои заботы и хлопоты, но есть те, с кем он долгие годы поддерживает теплые, дружеские отношения.

Юморист Александр Морозов рассказал, с кем из коллег по «Кривому зеркалу» он до сих пор поддерживает связь. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он признался, после закрытия телепередачи, которая радовала публику 11 лет, он остался в теплых отношениях лишь с некоторыми.

«Так как „Кривого зеркала“ давно не существует, конечно, мы разбрелись, но я с кем-то поддерживаю отношения, но это, в основном, чисто рабочие отношения. Я с Бандуриным Колей часто вижусь, с Мишей Вашуковым, с Мишкой Беловым. Мы друзья, но видимся на работе, и все. То есть у меня своих полно забот, у них своих, как у всех у нас. Многие думают, что артисты, которые на сцене выступают вместе, они и в жизни вместе живут. Это не так», — со смехом объяснил Морозов.

Морозов отметил, что не скучает по «Кривому зеркалу», так как телепередача переросла в другое юмористическое шоу. Там-то артиста и свела судьба с коллегами.

«Вот как раз вышеперечисленные, они тоже вместе со мной, у Петросяна до сих пор. Мы и не расставались никогда. Просто поменялось название, и многих артистов в коллективе не стало. Но вот перечисленные продолжают работать, у нас скоро съемки начинаются. Так что все в порядке, все в старом режиме. Просто уже другой формат немножко», — добавил знаменитость.

В заключении он признался, что Новый год планирует отметить в одиночестве.

«Я один дома, мне хорошо. Мне ничего не надо. Я уже старый, мне хочется тишины и покоя», — рассказал Александр Морозов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем успех комика Александра Морозова на любовном фронте.

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