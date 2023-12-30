Особенный подарок: украинцам пригрозили повестками за прогулку на Новый год

Фото: Яковлева Ирина / ТАСС

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В Нацполиции заявили, что придуманный план идеален, чтобы заставить граждан соблюдать комендантский час. Видимо, избивать и хватать людей на улицах военкомы планируют даже в праздники.

Всех тех, кто нарушит комендантский час в новогоднюю ночь, правоохранители будут задерживать и отправлять в отделы, ведь ими «очень интересуются» военкоматы, заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования, — сказал Серединский.

К слову, на этой неделе в Верховную раду был внесен закон о мобилизации. Он предусматривает запрет призывникам в возрасте от 18 до 60 лет пользоваться помощью диппредставительств, если не имеют военно-учетных документов. Вместе с тем в проекте закона предлагается организовать работу по отправке повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Проживающим в другой стране украинцам следует уточнить свои данные в центрах комплектования.

Кроме того, по новым правилам, также временно запретят покидать страну в случае неявки в военкоматы по повестке, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат в управлении своим транспортом и получении водительских прав. Еще откажут в заключении кредитных договоров и займов, приостановят предоставление льгот и госуслуг таким гражданам.

Кроме того, в документе, в том числе, предлагается отправлять на фронт людей без одного глаза, легкого и ступни. В случае принятия призываться будут даже граждане с ростом меньше 130 сантиметров. Закон также предусматривает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для учащихся в вузе.

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