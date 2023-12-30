«Счастье женщины»: Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Продюсер в начале следующего года отметит 49-летие, но выглядит гораздо моложе своих лет.

Продюсер Яна Рудковская раскрыла секрет, как ей на пятом десятке удается сохранять фигуру подтянутой и стройной. В комментарии для 5-tv.ru она призналась, что в этом непростом деле ей помогает постоянная работа и нахождение вечно в движении.

«Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю. Честно говоря, можно было б еще лучше выглядеть, но так как много работаю, к сожалению, не могу себе позволить слишком много уделять себе времени именно для себя», — заявила Рудковская после премьеры нового ледового шоу «Русалочка» с Александрой Трусовой в главной роли.

Однако не только работа заставляет Рудковскую держать себя в форме. Пару лет назад продюсер рассказывала, что хоть и стройность у нее от природы, но она и сама много работает над фигурой. Даже с насыщенным графиком она занимается фитнесом дома с тренером 4-5 раз в неделю.

«Я хочу как можно дольше носить свои любимые платья, а они все маленького размера», — признавалась звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Валерии помогает сохранять фигуру в 55 лет.