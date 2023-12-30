13 реактивных снарядов залпового огня уничтожены в небе на Белгородской областью

Дарья Евстрахина 35 0
13 реактивных снарядов залпового огня уничтожены в небе на Белгородской областью
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Фото: Павел Колядин / ТАСС

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку.

13 реактивных снарядов залпового огня уничтожены в небе на Белгородской областью. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб человек. Еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пришли в ужас от российского удара. ПВО перед этой тактикой России бессильно.

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