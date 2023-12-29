Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

ВС РФ успешно расправляются с противником. Где особенно видна доминация?

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Они отлично справляются и в разы превосходят соперника. Об этом сообщил журналист Кристоф Ванер в репортаже издания Welt.

ВС РФ продолжают успешно уничтожать личный состав, технику и позиции террористов ВСУ. По всей линии фронта армия России слабее не становится. В особенности это заметно после взятия Марьинки в ДНР.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на донецком направлении», — сказал журналист.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины.