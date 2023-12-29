Суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Московские суды общей юрисдикции / moscowcourts; 5-tv.ru

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Блогер устроила скандальное мероприятие, в котором приняло участие не менее 200 человек.

Суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «almost naked» вечеринки. Блогер организовала скандальное мероприятие, в котором приняло участие не менее 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

Постановление было вынесено сегодня — 29 декабря, правонарушение совершено по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), первой части.

Ранее 5-tv.ru сообщал, оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку. Мнением по этому поводу поделился адвокат.

Недавно был опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. В столичном «Мутаборе» в злополучную ночь собрались порядка 170 человек, чья жизнь теперь круто изменилась.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, известные среди молодежи рэперы и жены бизнесменов красовались своими полуголыми нарядами. Некоторые, в том числе некий Vacio, были голыми намного более, чем наполовину. Он явился к Анастасии на огонек в одном носке, от которого избавился в разгар веселья.

Среди «голых», которым больше не до смеха, были и Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Асти, Юлия Коваль, Нигай Карина, Аня Покров, Мальбек, Дима Билан и другие, многим из которых уже испортили новогодние праздники отказом от сотрудничества.