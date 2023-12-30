Предновогодняя суета захлестнула улицы Петербурга

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Главный символ новогоднего настроения становится товаром дефицитным.

А теперь переместимся на улицы Петербурга, где, как и в любом крупном городе, сейчас царит ажиотаж. Пятница у большинства жителей — последний рабочий день, когда нужно успеть все. И закрыть дела в конце года, и купить елку, и подарки, если не сделали этого раньше. Массовые представления, массовые заказы в ресторанах, там тоже беготня. В общем, самая горячая пора в году, когда миллионы человек пытаются успеть все. Корреспондент «Известий» Павел Панов окунулся в эту атмосферу.

Елочные базары стремительно пустеют. Праздничные деревья разбирают как горячие пышки. Только на этой точке на Пионерской улице за десять минут продали четыре елки.

Главный символ новогоднего настроения становится товаром дефицитным.

И из этого скоромного ассортимента Светлана выбрала лучший вариант. Важно, чтобы у елки были толстые ветки. Должны выдержать вес старинных тяжелых игрушек.

У Сергея есть всего полчаса, чтобы по наставлению супруги, найти и срочно доставить елку домой. Уже к вечеру этот елочный базар практически полностью опустеет. На усиленно-торжественный режим работы уже перешли петербургские рестораторы. На кухне суета, готовить придется много, чтобы накормить всех празднующих. В новогоднем меню все — от традиционного Оливье, до утки с апельсинами и мандариновых десертов.

В гримерке театра юных зрителей тоже кипит работа. У актеров горячая пора. По два зимних спектакля каждый день. В репертуаре Снежная королева, Снегурочка и Морозко. Праздник не прекращается ни на минуту. В перерывах юных зрителей разогревают в холле театра.

Но настоящий ажиотаж сейчас в магазинах и на новогодних ярмарках. Тысячи людей охотятся за подарками для родных и близких, друзей и коллег. Просвещают этому все свободное время. Артистка балета Елизавета Кузнецова сразу после репетиции отправилась на поиски.

Сами продавцы подарков на работе, поэтому многие презентами обзавестись не успели. Михаил не расстраивается. Время и место для поздравлений точно найдется

Последняя пятница уходящего 2023-го подходит к концу, но главная суета только начинается. Новый год в этот раз выпадает на воскресенье, поэтому у тех кто что-то не успел остается целых два дня. Конечно лучше поторопиться, но не стоит забывать — праздника точно хватит на всех.