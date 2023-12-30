Владимир Путин встретился с главой Аэрофлота

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Авиакомпания сохранит программу плоских тарифов.

«Аэрофлот» продлевает на следующий год действие программы «плоских» тарифов. Это, когда фиксированные цены действуют на перелеты эконом-классом на Дальний Восток и в Калининград. Вариант остается востребованным и одним из самых доступных для россиян. Программа была запущена по инициативе президента.

В этом году у группы компаний «Аэрофлот» отличные показатели. Перевезли 47 миллионов пассажиров, это на 15% больше, чем в 2022-м. Исторического максимума достигли и по загрузке воздушных судов, здесь цифра почти 90%. Также Аэрофлот продолжает входить в пятерку лучших мировых авиакомпаний по пунктуальности.