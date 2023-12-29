«На ровном месте!» — Ольга Бузова получила серьезную травму
Бузова ушибла колено, упав перед входов в здание
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Своей неудачей артистка поделилась с поклонниками в социальных сетях.
Певица и телеведущая Ольга Бузова получила травму буквально за несколько дней до Нового года. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге в социальных сетях.
«Что еще произойдет в этом году? Посмотрите, как я упала перед входом в офис, просто на ровном месте. Не могу встать, не могу ни стоять, ни идти», — поделилась с подписчиками звезда.
Немногим позже артистка продемонстрировала результат своего неудачного падения. На фотографии, которую опубликовала Бузова, видно, что ее нога в месте ушиба довольно сильно опухла.
И это — перед новогодними праздниками, которые, как известно, для исполнителей — самая горячая рабочая пора. Впрочем, артистка решила не унывать.
«До свадьбы заживет… Так что не вешать нос, все это ерунда», — сама себя успокоила Бузова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол.