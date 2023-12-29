«Прикуривание делаю»: Медведева рассказала, как об нее потушили сигарету

Медведева рассказала, что об нее на процедуре иглоукалывания потушили сигарету

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Фигуристка столкнулась с неприятным опытом на процедуре иглоукалывания. Но помогли ли ей необычные методы?

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как она побывала на необычном приеме у врача в 2023 году. Об этом она сообщила на YouTube-канале «Фигурка».

Во время гастролей в Сочи Медведева посетила процедуру иглоукалывания. И она рассказала, что врач пользовалась не только иголками.

«Заходит в кабинет маленькая тетка лет за 70. Она реально очень маленькая, азиатской внешности, с огромным черным начесом. Говорит мне: „Ложись“», — сказала Медведева.

Затем доктор разместила на теле фигуристки иголки и попросила потерпеть восемь секунд. Но уже где-то на шестой секунде спортсменка почувствовала, что ее тело что-то жжет.

«Я говорю: „А что вы там делаете?“ Она такая: „Прикуривание делаю!“ Она потушила об меня сигарету», — рассказала фигуристка.

После этого спортсменка тут же прервала прием и выбежала из клиники. Но она тут же поняла, что ей стало легче.

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