В Самаре мужчина выкинул девушку из окна: момент падения попал на видео (18+)

СК: в Самаре мужчина зарезал потенциальную тещу и выкинул возлюбленную из окна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Молодой человек убил двух женщин. Что с ним сейчас?

В Самаре произошло ужасное происшествие. В одном из жилых домов на седьмом этаже произошло тройное убийство. 29-летний мужчина зарезал маму своей девушки в подъезде, а затем выкинул 30-летнюю возлюбленную из окна. Затем молодой человек свел счеты с жизнью.

В распоряжение сайта 5-tv.ru попали кадры с камеры подъезда, которая запечатлела момент смерти девушки. После падения она не подавала признаков жизни. Ее маму обнаружили с колото-резаными ранениями в области спины.

Следственный комитет Самары уже возбудил против умершего мужчины уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ (Убийство). Все необходимые экспертизы уже назначены.

Правоохранители начали проводить все следственные действия, которые помогут установить обстоятельства преступления. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США подросток застрелил старшую сестру из-за спора о подарках на Рождество.