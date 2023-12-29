«Заранее анализировали»: Кремль предупредил об ответных мерах на конфискацию активов

Песков: у России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Москва готова ответить и будет действовать в своих интересах.

Россия имеет в распоряжении список активов, которые могут изъять у иностранцев, тем самым ответив на их действия. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, есть. Мы заранее анализировали возможные ответные шаги и все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», — сказал Песков.

Москва осознает полную непредсказуемость контрагентов, их склонность к нарушению международного права и других законов, саморазрушению в сфере экономике. Песков также отметил, что они подорвали доверие к основным постулатам мировой экономической системы. Речь, в частности, идет об основной резервной валюте.

Кроме того, когда США и Евросоюз вводили санкции против России, то совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Теперь же многие на Западе задаются вопросом, правильно ли они сделали. Воровство российских акций, заявил Песков, будет иметь еще более пагубные последствия.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.

При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.

Также 20 декабря издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе не верят в законность желания США конфисковать активы РФ.