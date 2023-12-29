Брата Майкла Джексона Джермейна обвинили в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger

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Родственника поп-короля обвинили в ужасном поступке. Правда ли он сделал это?

Брата певца Майкла Джексона, участника группы The Jackson 5 Джермейна обвинили в изнасиловании. Женщина по имени Рита Барретт рассказала изданию Rolling Stone, что брат поп-короля совершил этот поступок в 1988 году в ее доме.

Потерпевшая утверждает, что артист вломился в ее жилище, применил к ней силу, а потом изнасиловал. В тот момент Барретт оставалось только молиться и сражаться за свою жизнь. После совершенного поступка, Джексон ушел из ее дома.

Об этом происшествии Баррет рассказала другу своего мужа основателю лейбла Motown Records Берри Горди, который сотрудничал с семьей Джексонов.

Но предприниматель не встал на защиту женщины. Ведь такая новость могла навредить репутации владельца лейбла. А в те года он делал хорошие деньги на Джексонах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вин Дизель отреагировал на обвинения в изнасиловании.