Резкое падение: назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19

Bloomberg назвал 2023 год худшим для доллара со времен пандемии COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Ожидается дальнейшее смягчение политики ФРС и снижение курса американской валюты.

Уходящий 2023 год оказался для доллара худшим с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В 2023 году индекс доллара резко упал почти на 3%. Произошло это в первую очередь из-за того, что все больше появляется прогнозов о смягчении политики Федеральной резервной системой (ФРС) и замедления темпов роста американской экономики. Если процентная ставка упадет, то это повлияет на привлекательность доллара.

Укрепиться доллар, вероятно, сможет перед выборами президента США. Однако такой кандидат, как Дональд Трамп, может стать причиной политических потрясений и волатильности валюты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей.