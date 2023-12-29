Звездные войны: кто из знаменитостей развелся в 2023 году

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Уходящий год выдался непростым для многих западных артистов.

Рекордным по количеству скандалов стал этот год для обитателей голливудских холмов. На «Фабрику грез» беды сыпались одна за другой — простои в съемках, бессрочные забастовки сотрудников и череда драм в жизни артистов, сопоставимых по накалу страстей с киносценариями. О самых громких разводах в мире кино и шоубизнеса — в материале корреспондента 'Известий» Снежаны Назаренко.

«Самое правильное при расставании — уйти». Эту фразу Эриха Марии Ремарка в этом году могли повторить Хью Джекман и Венсан Кассель, Натали Портман и Риз Уизерспун, Тимур Родригез и Павел Погребняк, а также Ариана Гранде, Тейлор Свифт и несравненная Мерил Стрип. Череду звезд шоу-бизнеса и спорта неожиданно разбавил политик — канадский премьер Джастин Трюдо подал на развод после 18 лет брака.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

В этом году в СМИ появилась информация, что актриса Натали Портман и французский хореограф Бенджамин Мильпье разводятся после 11 лет брака. О проблемах в звездной семье заговорили несколько месяцев назад. Поводом стал тот факт, что Натали появилась на публике без обручального кольца, причем в день годовщины свадьбы. До этого фотографы застали артистку плачущей во время прогулки с супругом и детьми в парке.

Сообщалось, что Портман все-таки не смогла простить мужа. Об измене 46-летнего Мильпье с 25-летней французской экоактивисткой стало известно в июне. Поначалу Натали и Бенджамин стремились работать над отношениями, 42-летняя актриса даже называла роман мужа на стороне «короткой и глупой связью, которая ничего для него не значит». Однако заставить себя забыть о неверности супруга у Натали не получилось.

Портман и Мильпье познакомились в 2010 году на съемках картины «Черный лебедь». Натали сыграла главную роль, а ее будущий муж работал над лентой в качестве хореографа-постановщика. В августе 2012-го они поженились. У Портман и Мильпье двое общих детей: 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер развелись после 18 лет совместной жизни. В заявлении на расторжение брака указано, что между парой произошли «непримиримые разногласия».

Кристин попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми пары, после чего аналогичный запрос направил Костнер. Баумгартнер также настаивала на материальной поддержке после развода, которая положена женщинам по закону в США.

Кевин и Кристин познакомились на гольф-турнире в 1998 году, а через два года начали встречаться. В 2004 году актер и модель связали себя узами брака на ранчо Костнера в Колорадо.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Новость о разводе этой звездной пары удивила многих. Совершенно неожиданно для их поклонников Венсан Кассель и Тина Кунаки в один момент удалили общие фотографии в соцсетях.

18-летняя модель и знаменитый актер познакомились на Ибице в 2015 году. Несмотря на возраст, Касселю было тогда 49 лет, он лихо рассекал на серфе и этим привлек внимание Тины. Их отношения бурно обсуждали и пресса, и подписчики в соцсетях. Особенного внимания удостаивалась значительная разница в возрасте, а кое-кто даже говорил о кризисе среднего возраста французской кинозвезды.

Как бы то ни было, в августе 2018 года Венсан и Тина поженились, а через год у них родилась дочь, которая носит экзотическое имя Амазони. Слухи о расставании пары появлялись регулярно, но не находили подтверждения до недавнего времени. В апреле 2023 года таблоид Daily Mail сообщил о расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки.

«Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито», — процитировали журналисты слова инсайдера.

Кстати, СМИ сообщили, что 56-летний Венсан Кассель нашел еще более молодую избранницу, причем копию Тины. Это 27-летняя австралийская модель Нара Баптиста.