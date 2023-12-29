Беглов вручил подарки детям в Смольном перед Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Там собрались участники благотворительных акций «Елка желаний», а также «Дерево желаний».

Новогодние подарки — конструкторы, микроскопы, наборы для творчества — сегодня вручали в Смольном. Там собрались участники благотворительных акций «Елка желаний», а также «Дерево желаний».

Губернатор Александр Беглов пригласил детей на торжественное чаепитие. В начале встречи — беседа, ну, а потом долгожданные подарки: губернатор вручил их детям, а дети — губернатору.

«У нас дочь рукодельница и любит мастерить, особенно из бисера, и решила вам тоже дерево желаний, вот такой цветочек желаний», — сказал Антон Забегаев.

«Спасибо большое, смотрите, какая тонкая работа», — поделился Беглов.

«И еще вот такой символ Нового года, дракончик», — добавил Забегаев.

Стать Дедом Морозом может каждый житель города. В Петербурге продолжают работать 23 «Елки желаний».

Они, к примеру, находятся на Манежной и Дворцовой площадях, еще в городской администрации, Мариинском дворце, Невской ратуше. Чтобы исполнить заветную мечту, необходимо снять открытку с дерева.

Письма на елках не только от детей из Петербурга, но и Мариуполя. Этот город — побратим Северной столицы, все подарки непосредственно доставят в этот донецкий город.