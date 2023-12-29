Люди по всей России оставляют подписи за кандидатуру Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Также везде открываются избирательные штабы в поддержку его выдвижения.

Кандидатам от политических партий не нужно собирать подписи, а вот самовыдвиженцы должны представить 300 тысяч. По всей стране открываются избирательные штабы в поддержку выдвижения Владимира Путина.

Работа там буквально кипит — и поэтому в некоторых регионах готовы досрочно завершить сбор подписей. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок побывал в московском штабе и увидел, как там идет работа.

Ранее 5-tv.ru писал, что сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. На сайте putin2024.ru можно найти дневник кампании, биографию кандидата, информацию о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также различные видеоматериалы. В штабе отметили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.