Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Действующий глава страны стал первым кандидатом, подав документы для участия в выборах в ЦИК.
Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.
На сайте putin2024.ru можно найти дневник кампании, биографию кандидата, информацию о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также различные видеоматериалы.
В штабе отметили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение поставить подпись в поддержку Путина, который будет принимать участие в выборах, — это личное дело каждого.