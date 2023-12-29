Украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.
Украинский батальон «Айдар»* внесен в единый федеральный список организаций, которые признаны террористическими в России. Перечень опубликован на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Отмечается, что это сообщество стало уже 49 террористической организацией в списке. Соответствующее решение про «Айдар»* было вынесено Южный окружным военным судом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины. Он хотел вступить в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ.
* — запрещенная в России экстремистская организация.