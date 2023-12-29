Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Omer Messinger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

При этом в Минобороны РФ пока официальную информацию не предоставляли.

Все утро из разных городов Украины поступают сообщения о взрывах. В Сети распространяются кадры разрушений, прежде всего в Киеве. Информацию подтверждают и власти Незалежной.

В Днепропетровске после ракетной атаки начались пожары, пишут в интернете. Частично остановлено движение электротранспорта. Одесские СМИ и Telegram-каналы сообщают о трех прилетах в районе порта.

Удары были нанесены и по Киеву. Информацию об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также сообщил о пожаре на одном из складов в Подольском районе города, где находятся производства.

В Харькове взрывами повреждены склады и предприятия, сообщил глава администрации области. После ударов начался пожар на объекте критической инфраструктуры Львова, сообщил мэр Андрей Садовой.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал возможный удар ВС РФ «одним из крупнейших». По словам Зеленского, в пятницу ночью Россия выпустила свыше сотни ракет и беспилотников по украинским целям.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по целям на Украине было применено свыше 150 средств воздушного нападения. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Минобороны РФ информацию о нанесенных ударах пока никак не комментировало.

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Россия проводит специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские войска терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне российской спецоперации.