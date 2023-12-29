Успеть все: как правильно составить цели на Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Очень многие мечтают начать жизнь заново с 1 января, но изменится ли что-то, зависит только от человека.

Близится Новый год, и почти каждый человек начинает задумываться о скоротечности времени. Многие пытаются успеть сделать то, что пообещали себе 365 дней назад, а некоторые стремятся составить новый список целей на все 12 месяцев.

Однако такое рвение внести изменения в свою жизнь и «начать все с чистого листа» не всегда оправдывается, что может привести к разочарованию в себе. Как правильно составить цели на год, рассказала 7Дней.ru психолог Регина Аблямитова.

Навязанные мечты

Как объяснила эксперт, с 1 января люди хотят начать «новую жизнь», как, например, пытаются начать бегать с понедельника. По словам специалиста, подобное отношения к делам — самообман и откладывание хорошего на потом: так создается «эффект отложенности».

Аблямитова отметила, что «начать бегать» можно уже сегодня — важно задуматься, почему вы не хотите этого делать и понять, не навязанное ли это желание. Зачастую в таких ситуациях люди игнорируют свое сопротивление, не понимая, чего хотят на самом деле.

Самоанализ

Важно помнить, что в новом году неожиданно проснуться «другим человеком» не получится. Стоит иметь трезвое представление о себе и своем характере и темпераменте.

«Есть люди, способные вставать в шесть утра и бегать по десять километров, обливаясь холодный водой каждый день, потому что так устроена их психика, их личность», — рассказала психолог.

В тот же момент существуют люди с совершенно другим психотипом. Им подобный образ жизни дается тяжело, и изменить себя вряд ли удастся. Именно поэтому необходимо правильно формировать планы и учитывать все свои особенности, чтобы не разочароваться в будущем.

Попробуйте «раздробить» свою главную цель

Специалист предложила разбить свою годовую цель на маленькие шаги, которые можно медленно совершать каждую неделю. Так идти к заветной мечте будет намного легче, и вы сможете без проблем контролировать весь «процесс», а также наглядно видеть свой результат.

Кроме того, не забудьте обозначить свой «критерий достижения», благодаря которому вы сможете определить, только ли вы дошли до конца намеченного пути.

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