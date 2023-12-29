В России разработали технологию заготовки сухой плазмы, особо нужной военным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ken Ross; 5-tv.ru

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Ее создали специалисты Санкт-Петербургского института гематологии и трансфузиологии.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая особенно сегодня востребована военными. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Я не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированную плазму… Этот продукт готов, и уже сейчас он очень востребован силовыми нашими структурами», — сказала она.

Разработка принадлежит Санкт-Петербургскому институту гематологии и трансфузиологии. Плазма создается для каждой группы крови. Продукт можно вводить любому человеку, а это особенно важно в ситуациях, когда трудно проверить группу крови.

В ходе встречи Мишустин призвал увеличить объемы производства препаратов из плазмы, которые уже существуют, и создавать новые. Также необходимо внедрить работу службы крови по всей России. Вместе с тем премьер заявил о важности привлечения больше внимания к вопросам донорства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России доставляют кровь пациентам в труднодоступные районе. Причем этот способ помог спасти не одну жизнь.