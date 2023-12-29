Никогда в жизни: худшая фраза после секса, которая приведет к разрыву

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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У каждого свои предпочтения, но никаких колкостей или оскорблений быть не должно.

Отношения можно испортить неправильной фразой после секса: например, назвать не то имя или сказать, что до этого у вас бывало и лучше. Психолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru, как не испортить интимный момент.

«После секса у вас только-только выработался окситоцин, организм ликует, все супер, а вы — „бывало и получше“, и сразу добавили кортизола и расстались. Я не советую такие колкости», — отметила она.

По ее словам, у каждого свои предпочтения, но никаких колкостей или оскорблений быть не должно. Кто-то любит фразы пожестче, другие — понежнее.

Есть мнение, что мужчины любят, когда женщины топчутся на их самолюбии. Миллер развеяла этот миф и назвала это неадекватностью.

«Кто-то настолько трепетно относится к словам, что не знаешь, что и говорить», — добавила эксперт.

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