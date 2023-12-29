«Многое сделано»: Комлев об уходе с поста гендиректора Национальной системы платежных карт
Глава НСПК Комплев назвал продуманным и согласованным с ЦБ решение об увольнении
Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/ZURAB_JAVAKHADZE
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
С занимаемой должности он уйдет 1 января 2024 года.
Решение Владимира Комлева об увольнении с должности гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) является продуманным и взвешенным. Об этом он сам рассказал в беседе с РБК.
«Оно действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером», — сказал Комлев.
Он добавил, что уже почти десять лет трудится в НСПК и за это время «многое сделано». Теперь же пора двигаться дальше. Кроме того, решение об уходе Комлева было согласовано с Центробанком России, которому принадлежит 100% компании.
Об отставке Владимира Комлева стало известно 18 декабря. Пост гендиректора НСПК он покинет 1 января 2024 года. При этом пока неизвестно, кто займет вакантное место.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска.