Правительство продолжит поддерживать россиян, находящихся под риском увольнения

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Какие меры поддержки предусмотрены для таких граждан? И как ими воспользоваться?

Правительство России продлило до конца 2024 года действие мер поддержки граждан, которые ищут работу. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы», — говорится в сообщении.

Центры занятости помогают таким людям как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела. Они оказывают финансовую поддержку при госрегистрации в качестве ИП, организации или фермерского хозяйства. Россиян также могут направить на переобучение.

Для получения помощи гражданам просто нужно обратиться в службы занятости своего региона. Зарегистрированным жителям новых регионов можно воспользоваться услугами центров по месту пребывания.

Кабмин РФ запустил такие меры поддержки в 2022 году с целью снизить напряженность на рынке труда в условиях санкционного давления. На данный момент услугами воспользовались свыше 360 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин выделил свыше 3,8 миллиарда рублей фонду «Защитники Отечества», который в том числе помогает участникам спецоперации на Украине с вопросами образования и трудоустройства.