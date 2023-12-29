Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода в Киеве

Взрывы прозвучали рядом с военным заводом «Артем» в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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О работе системы ПВО в городе до этого заявил Кличко.

Взрывы прозвучали недалеко от военного завода «Артем», расположенного в Киеве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию очевидцев.

«Взрывы были слышны четко в том районе», — сказал собеседник агентства.

Прежде мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.

При этом от Минобороны России пока официальных комментариев не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела во Львове. Как уточнил мэр города Андрей Садовой, в городе сработала система ПВО.