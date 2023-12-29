СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Как площадка обосновала это решение?

На СПБ Бирже приостановлены торги ценными бумагами. Как объяснила пресс-служба площадки, произошло это из-за технического сбоя.

«ПАО „СПБ“ сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда торги возобновятся, но площадка дополнительно уведомит об этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что криптобиржа Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства. Все открытые сделки начнут закрываться с 29 декабря.

Стоит отметить, что в России обслуживание рублевых депозитов было прекращено криптобиржей в середине ноября. Binance ушла из страны и продала бизнес компании CommEX, ранее купившей российскую долю бизнеса криптобиржи.