Ураганный залп: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские артиллеристы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны националистов точными ударами.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Российские бойцы с помощью ПТРК «Фагот» уничтожили пост и вражеских разведчиков, которые вели наблюдение. Для удобства и мобильности разведчики установили «Фагот» на автомобиле повышенной проходимости, что позволило им максимально быстро преодолеть пересеченную местность и менять огневые позиции, избегая поражения от контрбатарейной борьбы врага. Цель поражена, все прошло без происшествий. Противник настолько близко, что точное попадание видно сразу.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ в районе Угледара. Кадры объективного контроля, получаемые с беспилотного летательного аппарата, подтвердили, что цель была поражена. Главная задача ракетчиков — оказание поддержки штурмовым подразделениям, которые проводят действия по выдавливанию врага с укрепленных позиций. Расчеты РСЗО «Ураган» круглосуточно и независимо от погодных условий осуществляют боевое дежурство в позиционных районах на угледарском направлении СВО.