Непростая профессия: как работают в Новый год профессиональные Деды Морозы и Снегурочки

В России Деды Морозы и Снегурочки подняли цену за свои услуги

Фото, видео: Depositphotos / HASLOO; 5-tv.ru

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Деды Морозы бьются за клиента. Конкуренция очень высокая.

Стоимость новогоднего представления Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 25%. По данным исследования, теперь средняя цена за выступление составляет около двух с половиной тысяч рублей. В топ городов, где позвать новогоднего волшебника и его внучку дороже всего, вошли Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. При этом даже высокая цена не гарантирует качественного праздника. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, как не разочароваться в Деде Морозе.

Пока Женя и Руслан выбирают, какую игрушку повесить на какую ветку, мама Настя во взрослых заботах — отыскать деда Мороза под самый Новый год не так просто.

«Мне бы хотелось, чтобы был нормальный хороший костюм, ну и программа необычная», — говорит.

В агентстве говорят еще остались «окошки» на 30-е и 31-е. Окошки в буквальном смысле — волшебник обещает спуститься в квартиру с крыши в окно, в альпинистском снаряжении.

Такая цена за 45 минут обусловлена именно эффектом неожиданности. В остальном Мороз ничего особенного не обещает: стишок ребенок рассказывает, Дед Мороз спрашивает, хорошо ли ребенок вел себя весь год.

Спрос на аниматоров традиционно зашкаливает в декабре и держится вплоть до середины января. В этом году число заявок на выступления Деда выросло на 46%, а с ним и чеки аниматоров.

«Смотрите, к примеру, с прошлым годом, первого декабря мы подняли цены на 35% где-то, к примеру, у нас было поздравление в школу на 30 минут три тысячи рублей, теперь оно стоит пять тысяч рублей», — режиссер, организатор праздников Никита Целовальников.

И ледяное шоу покажут, и Бабу Ягу и Гринч, если надо, елку похитит. Деды Морозы бьются за клиента. Конкуренция очень высокая. Тандему этого деда и внучки уже четыре года. Зимнее время сказочная родня называет «сенокосом».

«Всегда отдаемся эмоционально мероприятию, всегда вовлекаемся полностью и к нам клиенты поэтому возвращаются», — рассказывает Дед Мороз Михаил Чубаров.

«Мы прорабатываем, обсуждаем совместно, выбираем определенные конкурсы», — добавила Снегурочка Екатерина Филатова.

Солидный стаж, актерское образование, сотни мероприятий за плечами. Но артисты признают и сами, обещать можно что угодно, хорошие отзывы тоже можно настрочить. В нескончаемом потоке предложений так легко нарваться на халтуру.

Но вернуть деньги за такое выступление не так просто. Не все артисты работают по договору, да и критерии успешного выступления у всех свои. Альтернативный вариант — стать дедом Морозом (хотя бы для своих друзей) самому.

Чаще всего арендуют костюмы Деда Мороза и Снегурочки для корпоративов. Был ты грозным начальником, а стал добрым волшебником, раздающим денежные премии сотрудникам, прямо из мешка. И здесь сплошные плюсы. На костюм нее надо тратиться, аренда стоит намного дешевле и потом не надо где-то весь год хранить его в шкафу у себя в кабинете.

Самый дорогой костюм в этом салоне пару лет назад стоил 12 тысяч. Даже он уже окупился.

Как выступит начальник — не так важно. А вот дети сразу почувствуют обман. Потому все артисты в голос говорят — лучший способ выбрать аниматора — довериться отзывам друзей, сарафанному радио и тогда новогоднее настроение не будет испорчено.