Как отдушка для авто: российский рынок на Новый год заполонили контрафактные духи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerald Matzka; 5-tv.ru

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Дешевые компоненты выдают себя моментально. И человек, знакомый с настоящим ароматом, конечно, это заметит.

В российских парфюмерных магазинах предновогодний ажиотаж. Ведь, как известно, духи — подарок универсальный, подходит и женщинам, и мужчинам. Однако риск напороться на подделки крайне высок. Ведь даже самая красивая и брендированная коробочка может оказаться натуральным и бессовестным фейком. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко лично в этом убедилась.

Около 700 рублей за набор, который даже в додефицитные годы стоил не меньше пяти тысяч. Пройти мимо такого предложения мы, конечно, не смогли. На фото в сети — полные стеллажи парфюма, на деле — встреча на улице и единственный продукт в наличии.

Продавец не скрывает: из оригинального в наборе — только название. Под заказ готова предоставить любую марку. Изучаем покупку, что называется, не отходя от кассы. Для сравнения взяли оригинальный французский флакон.

«Если честно, у ароматов совсем ничего общего. Более того: реплика по запаху, скорее напоминает обычный клубничный сироп, но не тот самый аромат, конечно, точно», — отмечает корреспондент.

И коробка, и сами флаконы рассыпаются буквально на глазах. Остальные ароматы в наборе тоже вызывают сомнения.

«Флакончик, конечно, маленький, милый, стильный, но запах даже мне — не специалисту в парфюмерии, кажется очень едким и дешевым. С другой стороны, а что мы хотели, когда стоимость этого флакона — чуть больше ста рублей?» — исследует покупку Наталия Оскерко.

«Разпив-отливанты», нишевая парфюмерия и селектив. Оптом и в розницу. Подобными объявлениями сеть — буквально — пестрит. Изучив рейтинги теневых магазинов Северной столицы, отправляемся в один из самых популярных, вместе со стилистом Татьяной Голайдо. В попытках найти аромат, хотя бы издали напоминающий известный французский оригинал.

И очень не похожий. Продавец рекламирует: в топе сейчас масляные духи. 150 рублей за небольшой флакон. Аромат стойкий. Но пользоваться нужно осторожно. Если переборщить — можно получить химический ожог.

По соседству таких парфюмерных отделов с продукцией из Арабских Эмиратов, Египта и Турции — немало. Пробник можно приобрести за копейки, флакон внушительных размеров обойдется примерно в три тысячи рублей.

Стилисту подобные ароматы не по душе. Говорит, тут как с одеждой и аксессуарами: модники сразу распознают подделку.

«Какие-то ароматы вообще нет, какой-то, может быть, отдаленно было звучание, но потом он сразу уходит, и приходит какой-то мыльный аромат. Раскрытие идет не шлейфом, а вот именно удушающий такой, неприятный, как будто пол флакона на себя вылили, и он не соответствует человеку», — описывает ощущения стилист Татьяна Голайдо.

А профессиональный парфюмер сразу замечает и некачественную упаковку, и другой цвет жидкости, и, конечно, запах.

Дешевые компоненты выдают себя моментально. И человек, знакомый с настоящим ароматом, конечно, это заметит, считает эксперт.

«У них нет какой-то идеи, нет такого продолжительного звучания, постепенного раскрытия. Самой истории нет, есть просто запах. Это как отдушка, я не знаю, для автомобиля. Ничего, просто оставить, как флакон, запомнить того человека, который подарил, и больше с ним не встречаться», — отметила президент гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

К тому же ароматы «супер-эконом» класса могут сказаться и на здоровье потребителя. Неспроста продавец советовал не злоупотреблять дешевым парфюмом.

«Надо понимать, что может возникнуть реакция кожная в пределах зоны нанесения парфюма, либо эта реакция может быть уже более распространенная: чешется нос, течет, как аллергический ринит или конъюнктивит, а также масла могут закупоривать кожу, поэтому могут появляться высыпания вроде гнойничков либо акне», — объяснила дерматовенеролог Оксана Матвеева.

Впрочем, сэкономить на парфюме не в ущерб его качеству все же можно — считают наши эксперты. Даже сейчас, когда найти аромат дешевле десяти тысяч в магазине — проблема. Модники советуют обратить внимание на мини-версии или тот же розлив — только не поддельных, а настоящих духов. Которые, конечно, не могут стоить 150 рублей.