Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Многие торговые бренды настойчиво предлагают женщинам покупать разнообразные антисептики для избавления от высыпаний. Но в первую очередь следует пройти обследование.

Высыпания на лице, верхней половине туловища и руках изрядно портят жизнь не только подросткам, но и взрослым. Однако зачастую столкнувшийся с этим не обращается за консультацией со специалистом и прибегает к своим методам лечения. Однако самолечением заниматься не стоит. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие следует сдать анализы, столкнувшись с данной проблемой.

В первую очередь специалист объяснила, что акне — это хроническое воспалительное заболевание кожи, в основе которого лежит генетически обусловленная гиперандрогения, то есть когда увеличивается количество мужских половых гормонов, и повышенная секреция кожного сала, что является тоже генетически обусловленным фактором. Чаще всего высыпания появляются на лице, верхней половине туловища и руках. Видимые части тела человек порой хочет прикрыть, но заболевание все же стоит лечить.

«Какие же анализы необходимо сделать при акне? В первую очередь, это гормональное обследование. Сдаются такие анализы, как свободный тестостерон, дигидроэпиандростендионсульфат, фолликово-стимулирующий гормон, лютинизирующий, гормоны щитовидной железы и пролактин», — заявила Петрова.

Именно эти анализы помогут врачу определить причину возникновения заболевания. К примеру, связан ли он с надпочечниками или с яичниками, или имеет какое-то другое происхождение. Кроме вышеописанных анализов следует провести оральный глюкозно-толерантный тест для исключения инсулинорезистентности и исследование на синдром поликистозных яичников.

«Именно эти состояния отягощают течение акне», — пояснила специалист.

В залючение Петрова отметила, что одним из лечений акне является правильное питание. Оно должно быть направлено на снижение общего воспаления, гиперандрогении и гиперинсулиномии, на улучшение гормонального фона и нормализацию индекса массы тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских звезд страдает от кожных заболеваний.