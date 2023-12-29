Потерял покой и сон: почему не сложились отношения Леонида Филатова и Натальи Варлей

Фото: Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1966 г.

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Когда-то все мысли будущего артиста занимала девушка, сыгравшая Нину в «Кавказской пленнице».

Популярность Натальи Варлей была ошеломляющей после выхода на экраны комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Молодая актриса проснулась знаменитой на всю страну, а зрители-мужчины чуть ли не поголовно были влюблены в комсомолку, спортсменку и красавицу.

Наталье в 1966 году было 19 лет, а Леониду Филатову — 21 год. Он принадлежал к числу счастливчиков, попавших на предпремьерный показ фильма в Доме актера. И случилось удивительное — с того момента Леонид буквально потерял покой и сон, все его мысли занимала чудесная девушка, сыгравшая Нину.

Варлей, конечно, и не подозревала об этом, и вообще у нее был сердечный друг, актер Николай Бурляев, дело шло к свадьбе.

Судьба свела их на учебе. Филатов учился в Щукинском училище, а Варлей поступила в это учебное заведение, ведь она была профессиональной цирковой артисткой, а актерского образования не имела.

Леонид тогда сочинил стихи для песни с объяснением в любви к Наталье, но так переживал, что поручил спеть ее в аудитории своему другу Владимиру Качану, написавшему музыку, а сам скрылся в туалете. К слову, друзья-однокурсники сочиняли вместе песни с 18 лет и таких совместных произведений они написали за жизнь около 50-ти.

Варлей начала дружески общаться с Качаном и рассказала, что несколько поклонников добиваются ее любви. Вот и Леонид старался завоевать расположение девушки. Писал ей стихи, пробирался на съемки, ходил за ней по пятам на учебе. Однако, Наталья вышла замуж за Бурляева. Их браку суждено было продлиться всего лишь год.

И снова Филатов пытался ухаживать за Варлей. Но и в этот раз судьба не улыбнулась Леониду: Наталья обратила внимание на красавца Владимира Тихонова. Брак с ним продлился целых семь лет и распался из-за пагубного пристрастия актера к запрещенным веществам.

Друзья вспоминали, что после второго замужества Варлей, Филатов еще долго переживал и страдал. Но постепенно постарался забыть ее, занимаясь работой и творчеством. Так постепенно и остыл к не полюбившей его актрисе.

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