«Удаляем опухоль»: Дава шокировал публику кадрами во время операции

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

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Что накануне Нового года стряслось с блогером?

Блогер Давид Манукян не на шутку заставил поклонников волноваться. В социальной сети знаменитость опубликовал тревожный кадр из больницы и сообщил, что накануне Нового года оказался на операционном столе. Всему виной некая опухоль, как сообщает издание 7Дней.ru.

«Удаляем опухоль. Такие вот дела к Новому году», — подписал снимок знаменитость.

Манукян шокировал публику кадом с кровью. Фото: Instagram* / dava_m

В кадре можно заметить, что над Манукяном склонились врачи с медицинскими инструментами, а вокруг лежали салфетки, испачканные кровью. Что именно стряслось с ним, уточнять не стал. Но, если блогер в момент операции держал в руках телефон и был способен что-либо снимать, операцию ему проводили под местной анестезией. А сама опухоль располагалась в районе плеча или груди. Манукян же успокоил фанатов, дав понять, что повода для беспокойства нет.

Хотя некоторые все же переживали за здоровье знаменитости. Ведь летом прошлого года он уже переносил хирургическое вмешательство. И также из-за опухоли. Тогда новообразование у него обнаружили в ноге. В течение нескольких месяцев мучился из-за боли в конечности, думал, вывих. Но после похода к врачу узнал — у него киста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие патологии можно устранить с помощью маммопластики.

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