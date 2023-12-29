Германия ждет от ЕС принятия пакета помощи Украине без согласия Венгрии
В кабмине ФРГ считают, что ЕС сможет оказывать финпомощь Украине и без Венгрии
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Раскол в Евросоюзе продолжается?
Евросоюз в состоянии оказывать денежную поддержку Киева даже без согласия Венгрии. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Кристиан Вагнер.
«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — заявил он.
Политик сообщил, что в середине декабря в Европе обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов долларов. Из-за позиции Венгрии согласия в вопросе так и не удалось найти. В 2024 году ФРГ планирует активно развивать решение задачи в виде передачи помощи Незалежной.
«Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — заключил Вагнер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России.