В Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры»

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность.

В Киеве запросили экстренную встречу с «донорами» в январе из-за серьезных проблем с бюджетом государства. Инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его письмо появилось в распоряжении иностранного агентства Bloomberg.

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м», — упомянуто в тексте.

Премьер особенно выделил то, что Украина не может ждать до марта решения этого вопроса. В своей просьбе он также отобразил тревогу относительно экономической ситуации в Незалежной.

Согласились ли западные страны внести в свои расписания эту встречу, пока неизвестно.

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