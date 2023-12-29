«Прекрасные годы»: дочь Пола Уокера объявила о разводе после двух лет брака

Дочь Пола Уокера Мидоу объявила о разводе после двух лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

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Наследница актера заверила, что расстается не из-за измен или других скандалов. В чем тогда причина?

Дочь американского актера Пола Уокера Мидоу объявила о разводе с актером Луи Торнтоном-Алланом после двух лет брака. В социальной сети девушка призналась, что такое решение она приняла не из-за измен или каких-либо других скандалов.

«После двух прекрасных лет брака мы пришли к решению мирно расстаться. Это действительно совместно принятое решение», — написала она.

К слову, Мидоу объявила об отношениях с актером летом 2021 года. Тогда она поделилась совместной фотографией. А в октябре пара поженилась. Свадьбу молодожены устроили на пляже в Доминикане.

На торжестве присутствовали только самые близкие люди. К алтарю невесту вел актер Вин Дизель, друг Пола Уокера. Сам звезда «Форсажа» погиб в 2013 году в автокатастрофе. Вместе с ним тогда был и приятель Роджер Родас, который находился за рулем. Через три года Мидоу отсудила у семьи Родаса десять миллионов долларов — ее адвокаты доказали, что ДТП произошло по его вине.

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