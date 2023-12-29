Европа закипает? В Белграде демонстранты вышли на новые акции

Фото, видео: Reuters / Marko Djurica; 5-tv.ru

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Местные политики обвиняют в их организации западные спецслужбы.

И похоже, что в ближайшее время на карте Европы может появится новая горячая точка. Едва начали стихать протесты в Белграде, как запахло конфликтом в соседней республике Сербской. Внезапно о себе заявили политики, которых уже казалось давно списали со счетов. Кто разбудил спящих выяснял специальный корреспондент «Известий» в Белграде Станислав Григорьев.