Европа закипает? В Белграде демонстранты вышли на новые акции
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В Белграде демонстранты вышли на новые акции
Фото, видео: Reuters / Marko Djurica; 5-tv.ru
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Местные политики обвиняют в их организации западные спецслужбы.
И похоже, что в ближайшее время на карте Европы может появится новая горячая точка. Едва начали стихать протесты в Белграде, как запахло конфликтом в соседней республике Сербской. Внезапно о себе заявили политики, которых уже казалось давно списали со счетов. Кто разбудил спящих выяснял специальный корреспондент «Известий» в Белграде Станислав Григорьев.