Как избавиться от муравьев? Существуют два продукта, которые есть в каждом доме

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Существует быстрый и эффектный способ, который поможет справиться с нашествием насекомых.

Поселившись в квартире или частном доме, муравьи проникают в каждый угол. Как избавиться от непрошенных гостей, рассказывает издание utro.ru.

На самом деле, существует простой, но весьма эффективный способ, который поможет справиться с муравьиной миграцией в ваше жилище. И это вовсе не химические средства, которые, помимо насекомых, запросто могут навредить и другим обитателям дома или квартиры, то есть людям или питомцам. Поэтому лучше воспользоваться народными методами.

Избавиться от нашествия муравьев помогут продукты, которые есть буквально у каждого. Речь идет о пищевой соде и сахарной пудре. Необходимо смешать два эти ингредиента в равных пропорциях и рассыпать там, где чаще всего встречаются насекомые.

Они очень любят сладкое, поэтому есть все шансы, что приманка привлечет их внимание. А, когда вместе с сахарной пудрой в их организмы попадет сода, муравью иссыхают изнутри и погибают.

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