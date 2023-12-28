Украина принудительно эвакуировала 100 тысяч человек из-подконтрольной ВСУ части ДНР

Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР сто тысяч человек

Фото: Andriy Andriyenko / ТАСС

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Жителей насильно перевозят в Житомирскую область.

Украина принудительно эвакуировала 100 тысяч человек из-подконтрольной украинским боевикам части Донецкой Народной Республики (ДНР). Это заявление опубликовало в своем Telegram-канале местное Министерство по вопросам реинтеграции.

«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР. — Прим. ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан», — сообщает украинское ведомство.

Из всех этих людей 4,8 тысячи маломобильны, еще 13,2 тысячи — дети. Эвакуированных людей перевозят в Житомирскую область, в северо-западную часть, где их расселяют по бесплатным приютам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы ПВО сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации.