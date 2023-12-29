У звезды «Дома-2» Александра Гобозова родилась дочь

Фото: Instagram* / sasha_sveta_gobozovi

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Его супруга Светлана Князева поделилась эмоциями от рождения наследницы.

В семье экс-участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова произошло радостное событие. Его супруга Светлана Князева родила дочку. Радостным событием она поделилась в социальной сети.

Князева была активным пользователем социальной сети. Там она рассказывала о семье и ожидании ребенка, но последние несколько дней перестала выходить на связь. Обеспокоенные подписчики стали переживать, что могло случиться с женщиной. Оказалось, что юрист стала мамой.

«А это, пожалуй, основное событие 27 декабря 2023 года. За три дня до дня рождения Санька появилась на свет наша маленькая принцесса. Санек успел проводить меня в роддом, а друг получил самое чудесное поздравление (ранее Князева поведала о празднике ее близкого знакомого, — Прим. ред.). А я была несказанно рада тому, что мы семьей проведем новогоднюю ночь дома»», — написала Князева.

Жена Гобозова Светлана показала первое фото с новорожденной дочкой. Фото: Instagram* / sasha_sveta_gobozovi

К слову, Гобозов и Князева поженились в апреле. Пара не стала устраивать пышное торжество — собрались лишь самые близкие и родные. В важный для Гобозова день рядом был и единственный наследник Роберт от первого брака с Алианой Устиненко. С ней Гобозов развелся в 2018 году, но публика все равно продолжает их ассоциировать как пару. Хотя и у Устиненко уже давно другие отношения. Она в скором времени родит третьего ребенка. С Максимом Меченковым — музыкантом и владельцем звукозаписывающей — у них уже есть восьмимесячная дочка.

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